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Ağrı Dağı'nda 'Ormanlar için el ele veriyoruz' Etkinliği Düzenlendi

Ağrı Dağı'nda 'Ormanlar için el ele veriyoruz' Etkinliği Düzenlendi
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Ağrı Dağı eteklerindeki Mehmetçik Kent Ormanı'nda, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler ormanı temizledi. Etkinlik, 'Daha yeşil bir gelecek, daha temiz bir dünya' sloganıyla sürdürüldü.

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Mehmetçik Kent Ormanı'nda, çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasında farkındalık oluşturmak amacıyla "Ormanlar için el ele veriyoruz" etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle yurt genelinde eş zamanlı yapılan etkinlikte, Ağrı Dağı eteklerindeki Mehmetçik Ormanı'ndaki çöpler, çocuk ve gençler tarafından temizlendi.

"Daha yeşil bir gelecek, daha temiz bir dünya" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, gençlerin duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, Iğdır'ın ormanlık alanlarına fidan dikilmesi gerektiğini belirterek, katılımcılara fidan hediye edeceklerini söyledi.

Temizliğe katılan çocuklardan Muhammet Ali Demir ise "Ormanlarımızı koruyalım, ormanlarımızı temiz tutalım, ormanlarımız bizim geleceğimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Erdal Yalçın - Güncel

Ağrı Dağı Güncel Sağlık Yaşam Çocuk Dünya Tarım Çevre Doğa

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