Ağrı Dağı'nda haber alınamayan kadın dağcı için arama çalışması başlatıldı

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gruptan ayrılan kadının bulunması için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri bölgedeki çalışmalara katıldı.

Alınan bilgiye göre, 5 kişiden oluşan dağcı grup dün yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanışa geçti.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede S.H, öğle saatlerinde 4 bin 700 rakımda gruptan ayrılarak dönüşe geçti.

Gruptaki diğer dört kişi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zirve yapamadan akşam saatlerinde 3 bin 900 rakımdaki kamp alanına inişe geçti ve buraya ulaştıklarında S.H'nin kamp alanında olmadığını tespit etti.

Durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren grup, daha sonra 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına doğru hareket etti.

İhbar sonucu AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri kayıp kadına ulaşabilmek için çalışma başlattı.

Arama kurtarma ekiplerinin ulaşımı için Ağrı Dağı'na giden yolda İl Özel İdaresine bağlı ekipler de karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede havadan ve karadan başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de bölgeye giderek arama kurtarma çalışması yürüten ekiplere kumanya desteği sağlıyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
