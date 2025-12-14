Haberler

Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı kırsalında yasa dışı yollarla ülkeye giren 11 göçmeni ve göçmen kaçakçılığından 3 şüpheliyi yakaladı. Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Ağrı Dağı kırsalında 11 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağrı Dağı kırsalında termal kameralar ve insansız hava araçlarıyla yapılan teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 11 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.

Düzensiz göçmenler Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
title