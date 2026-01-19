Haberler

Ağrı'da karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi

Güncelleme:
Ağrı'da devam eden yoğun kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dronla çekilen görüntülerde, Murat Nehri çevresindeki tek katlı evler ve biriken karlar yer aldı. Vatandaşlar, kar temizleme çalışmaları için güvenlik önlemleri aldı.

Ağrı'da yoğun yağış sonrası karla kaplanan tek katlı evler dronla görüntülendi.

Kışın çetin geçtiği Ağrı'da, kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

Murat Nehri çevresindeki tek katlı evler ve karla kaplanan şehir merkezi, dronla görüntülendi.

Tek katlı bir işletmenin üzerinde biriken yarım metrelik karın temizlenmesi için güvenlik önlemi alan vatandaşlar çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
