Haberler

Taşlıçay'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Taşlıçay'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç köy yollarında mahsur kaldı. Taşlıçay Belediyesi ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için harekete geçti.

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle köy yollarında çok sayıda araç mahsur kaldı.

Taşlıçay ilçe merkezi ve köy yollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun kar yağışıyla birlikte yolda mahsur kalan sürücüler, durumu Taşlıçay Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri, kar yığınları arasında mahsur kalan yaklaşık 10 aracı ve içerisindeki vatandaşları güvenli bölgeye çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...