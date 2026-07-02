Ağrı'da yılbaşından bu yana yaklaşık 350 kişi sigaradan kurtuldu

Ağrı'da yılbaşından bu yana sağlık kuruluşlarına başvuran yaklaşık 350 kişi sigarayı bıraktı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Acu, il merkezindeki Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Acu, AA muhabirine, Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bırakma polikliniği, diyetisyen, psikolog ve koruyucu sağlık adına birçok birimin mevcut olduğunu söyledi.

Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde koruyucu sağlığın öne çıkarılmasını önemsediklerini belirten Acu, şöyle konuştu:

"Koruyucu sağlık aslında sağlığın temelini oluşturan değerli bir hizmettir. Bu merkezlerde bulunan hizmetlerin aynısı hastanelerimizde de mevcuttur. Yılbaşından bu yana polikliniklerimize başvuran yaklaşık 350 kişiye sigarayı bıraktırdık. Sigara bıraktırmadaki başarımızın temelinde kişinin sigarayı bırakmaya karar vermesi yatmaktadır."

Acu, koruyucu sağlığı değerli bulduklarını dile getirerek, vatandaşların diyetisyen, psikolog ve sigara bırakma polikliniklerine başvuru yapmalarını istedi.

Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinin önemine değinen Acu, "Vatandaşlarımızın sigara bırakma veya kilo verme gibi süreçlerde karar verip sağlık merkezlerine başvurmalarını istiyoruz. Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz hafta içi her gün hizmet veriyor." dedi.