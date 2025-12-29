Haberler

Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi

Ağrı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi
Güncelleme:
Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 tabanca, 1 av tüfeği ve 73 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

AĞRI'da yasa dışı silah kaçakçılığı operasyonunda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yasa dışı silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
