Ağrı'da yaban hayvanları için karla kaplı arazilere yem bırakıldı

Ağrı'da etkili kar yağışı ve soğuk hava sonrası yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı. Türk Kızılay ve yerel dernek işbirliğiyle Bubi Dağı'na arpa, buğday ve sebzeler bırakıldı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Türk Kızılay Ağrı Şubesi ile Ağrı Avcılık ve Atıcılık Derneği işbirliğiyle yaban hayvanları için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yüksek rakımlı Bubi Dağı'na giden ekipler, yaban hayvanlarının yoğun olarak görüldüğü noktalara arpa, buğday ve çeşitli sebzeler bıraktı.

Ekiplerin yarım metreyi bulan karlı arazideki zorlu çalışması dronla görüntülendi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve yabani hayvanlar için belirli aralıklarla yemleme faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Bölgede kışın zorlu geçtiğini belirten Tatlı, "Bu bölge yaban hayvanları açısından zengin bir bölge. Bugün yaklaşık 1 ton kadar buğdayı araziye bıraktık. Sebze halinden getirmiş olduğumuz atık sebzeleri de farklı noktalara bıraktık." dedi.

