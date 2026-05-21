Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında aileler en iyi yemeği yapmak için hünerlerini sergiledi

Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte aileler, yöresel yemekler yaparak hünerlerini sergiledi. Vali Bozkurt, yemeklerin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Ağrı'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında mutfağa giren aileler, en iyi yöresel yemeği yapmak için hünerlerini sergiledi.

Valilik koordinasyonunda İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle bölgeye ait yemeklerin tanıtılması ve aileler arasında beraberlik ortamı sağlanması amacıyla "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerden gelen 8 aile, üniversite yerleşkesinde İbrahim Çeçen Vakfınca yaptırılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda yöresel yemeklerini hazırladı.

Vali Önder Bozkurt'un başkanlık ettiği jüri üyelerinin beğenisine sunulan yemeklerden ilk üçe giren ailelere ödül verildi.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yöresel yemekler birbirinden lezzetli olduğunu söyledi.

Mutfaklar ve yemeklerin insanları bir araya getirerek dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını da güçlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ülkemizle birlikte dünyanın farklı noktalarında 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası'na böyle güzel bir yarışmayla katılmak istedik. Yarışmanın kazananı bir araya gelen ailelerimiz ve onların güzel duyguları olacak. Bir sofrada miras kavramıyla onu yaşatacağız."

Programın ardından Vali Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, ailelerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
