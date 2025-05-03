Ağrı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı
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Ağrı-Taşlıçay kara yolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Nursi T. yönetimindeki 04 ABC 834 plakalı otomobil, Ağrı- Taşlıçay kara yolu Balıksu köyü kavşağı mevkisinde, Yemen G. idaresindeki 04 ABC 947 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müküriye A. ve Melek E. kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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