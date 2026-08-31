Haberler

Gürbulak'ta Tüpe Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir tırın dorsesindeki tüp içerisine gizlenmiş 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir tırın dorsesindeki tüp içerisine gizlenmiş 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran'dan Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına gelen yabancı uyruklu J.J'nin kullandığı tırda x-ray tarama cihazında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Arama hangarına getirilen tır dorsesinin dolabında bulunan tüp içine zulalanmış şeffaf poşetlerde, 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı, tır ve dorseye el konuldu.

Konuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti

Hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
ABD-İran gerilimi piyasaları vurdu! Petrol fiyatları fırladı

Füzeler bu kez piyasaları vurdu! Dünyayı ilgilendiren sert yükseliş
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi

Türk televizyonlarının fenomen kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Dünya KKTC’nin acısını paylaşırken Rum kesiminden skandal yorumlar! İngiliz vekil isyan etti

KKTC yasa boğuldu, onlar ölümlere sevindi! Tepkiler çığ gibi