Ağrı'da tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Ağrı'da yapılan bir polis kontrolünde bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı ve tıra el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince il merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir tırın dorsesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı, tıra el konuldu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
