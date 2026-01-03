Haberler

Ağrı'da tırla çarpışan otomobildeki biri ağır 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ramazan K. idaresindeki 33 BJR 19 plakalı tır, Sanayi Kavşağı'nda Atilla B'nin kullandığı 06 FU 9032 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
