Ağrı'da Tır ile Minibüs Çarpıştı: 8 Yaralı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Tutak-Patnos kara yolunda M.H.E. idaresindeki 10 KB 140 plakalı tır ile C.B'nin kullandığı 04 M 5177 plakalı minibüs Karayazı Kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan E.G, M.R.T, M.G, N.Ç, İ.Ç. ve M.B. yaralandı.
Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü C.B ile M.G, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.