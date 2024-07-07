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Ağrı'da taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde çıkan yangın sonucunda taziyeevi kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü.

Yüncüler köyünde tarım arazilerinin sulaması için kullanılan boruların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın köydeki iki katlı taziyeevine sıçradı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında taziyeevi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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