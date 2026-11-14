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Ağrı'da sonbaharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü

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Ağrı'da sonbaharda etkili olan kar dağları ve köyleri beyaza bürüdü
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Ağrı'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü. Sonbaharda kar altında kalan köyler ve dağlarda kıştan kalma günler yaşanırken, oluşan manzaralar dronla görüntülendi.

Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü.

Sonbaharda kar altında kalan köyler ve dağlarda kıştan kalma günler yaşanıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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