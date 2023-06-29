Ağrı'da seyir halindeki tır yandı
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Ağrı Erzurum Karayolunda seyir halinde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Erzurum-Ağrı kara yolunda Hamdi Sağlam idaresindeki tırın ön kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Söndürülen tırda maddi hasar oluştu.
Ağrı'da seyir halindeki tır yandı
AĞRI - Ağrı Erzurum Karayolunda seyir halinde alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü
Erzurum-Ağrı kara yolunda Hamdi Sağlam idaresindeki tırın ön kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Söndürülen tırda maddi hasar oluştu.