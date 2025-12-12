Ağrı'da nehre düşen pikaptaki 5'i düzensiz göçmen 7 kişi yaralandı
Ağrı'da meydana gelen kazada, bir pikabın Murat Nehri'ne düşmesi sonucu 5'i düzensiz göçmen 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 4 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Kent merkezi Fırat Mahallesi çevre yolu mevkisinde sabaha doğru bir pikabın Murat Nehri'ne düştüğü bilgisi üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmasıyla kazada yaralanan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile 2 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.