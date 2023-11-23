Ağrı'da patlayan tırlar alev alev böyle yandı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük sırası bekleyen yüklü tırlar peş peşe patladı. Patlama sonrası alev alan tırların yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük kapısında gümrük sırasında bekleyen tırlar, havaların soğuk olması nedeniyle bekledikleri sürede harici ısıtma sistemi (Webasto) kullandı. Uzun süre çalışır halde olan ısıtıcılar patlayınca tırlar alev aldı. Peş peşe yaşanan patlamalar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.