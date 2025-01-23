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Ağrı'da Öğrenciler Sömestir Tatilini Verimli Geçiriyor

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Ağrı'da düzenlenen 'Kış Eğitim Kampı'na katılan 543 öğrenci, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla sömestir tatilini ders çalışarak değerlendiriyor. Vali Mustafa Koç, öğrencilere başarı dileyerek eğitimdeki fırsatları vurguladı.

Ağrı'da lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sömestir tatilini ders çalışarak verimli geçiriyor.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Kış Eğitim Kampı"na, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık öğrencilerinden toplam 543 kişi katılıyor.

Vali Mustafa Koç, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesinde ziyaret ettiği öğrencilere başarı diledi.

Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Koç, eğitiminin geleceği şekillendiren en büyük husus olduğunu vurgulayarak, "Yarıyılı fırsat bilerek 13 günlük kamp programı düzenledik. Öğrencilerimizin hayal ettikleri geleceğe ulaşabilmesi için her türlü desteği vereceğiz. Çalışan emek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Gönüllülük esasına göre yürüttükleri projeden 7 okul ve 543 öğrencinin faydalandığını belirten Koç, öğrencilerin sadece ders çalışmayıp sosyal etkinliklerle kaynaştığını dile getirdi.

Öğretmenlerden Leyla Daştan ise öğrencilerin ara tatilde eksiklerini tamamlayarak ikinci döneme güvenle başlamalarını hedeflediklerini anlattı.

Öğrencilerden Rabia Erol da kendileri için çok önemli olan kampı düzenleyenlere teşekkür ederek, ara tatilde ders çalışıp eksikliklerini tamamlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Fırat Atmaca - Güncel
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