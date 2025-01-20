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Ağrı'da Murat Nehri'nin Buzla Kaplı Görüntüsü Havadan Çekildi

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Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar sonucunda Murat Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Havadan çekilen görüntüler, kış aylarının en sert geçtiği bölgelerden birinin yaşadığı zorlu şartları gözler önüne serdi.

Yüzeyi buzla kaplanan Murat Nehri böyle görüntülendi

AĞRI - Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklardan sonra yüzeyi tamamen buzla kaplanan Murat Nehri havadan görüntülendi.

Bu yıl kar yağışının olmamasına rağmen dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle her yer buzla kaplandı. Kent merkezinde bulunan Murat Nehri'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi. Ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Ağrı'da Murat Nehri'nin Buzla Kaplı Görüntüsü Havadan Çekildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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