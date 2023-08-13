Ağrı'da Merkez ve Köylerde Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Ağrı'nın merkez ve dört köyünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl merkezine bağlı Kazlı, Otlubayır, Eski Harman ve Cumaçay köylerinde tarla ve tezek yangınları meydana geldi. Yangınları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Ağrı'nın merkez ve dört köyünde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İl merkezine bağlı Kazlı, Otlubayır, Eski Harman ve Cumaçay köylerinde tarla ve tezek yangınları meydana geldi. Ayrıca il merkezindeki Suçatağı mevkiinde de arazideki kurumuş otlar tutuştu.

Yangınları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangınlar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, bazı tarlalar küle döndü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor. - AĞRI