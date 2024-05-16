Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Mayıs Ayında Beklenmedik Kar Yağışı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışı yaşandı. Köy sakinleri, bahar mevsiminde kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu ve kendilerini üzdüğünü söylediler.

Ağrı'da Mayıs ayında yağan Kar, köye kışı geri getirdi

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışı yaşandı.

Batı illerinde baharın tüm hızıyla devam ettiği, ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bir dönemde, Gündoğdu köyü adeta kışa büründü. Köy sakinleri, akşam saatlerinde lapa lapa yağan kara şaşkınlık yaşarken, bölge adeta bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Köy Muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada köye ara ara kar yağışı yaşandığını, ancak bu kadar yoğun bir kar yağışının ilk defa gerçekleştiğini ifade etti. Köy sakinleri ise, bahar mevsiminde kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu ve kendilerini üzdüğünü söylediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gündoğdu Taşlıçay Ağrı kar Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki 'Viski' itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

Aziz Yıldırım, basın toplantısındaki "Viski" itirafıyla baltayı fena taşa vurdu

 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title