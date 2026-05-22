Ağrı'da Kurban Bayramı için trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı

Ağrı'da Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla trafik ve asayiş tedbirleri artırıldı.

Vali Önder Bozkurt, bayram tatili dolayısıyla Ağrı-Erzurum kara yolundaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Denetimler kapsamında durdurulan araç sürücülerinin bayramını tebrik eden Bozkurt, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bozkurt, burada gazetecilere, bayram tatili süresince trafik ve asayiş tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Trafik güvenliği için personel ve ekip sayılarında artışa gittiklerini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"1300'e yakın emniyet görevlimiz, 1500'den fazla jandarma personelimiz ile 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince müteyakkız olacağız. Sadece emniyet ve jandarmamız değil, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı her an ulaşabileceği şekilde AFAD'ımız, 112 ve UMKE ekiplerimiz, belediye başkanlıklarının ekipleri, İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekiplerimiz de bayram süresince hazırlıklarını yaptılar. Bütün kurumlarımız iş birliği halinde çalışmalarını yürütmektedir."

Bozkurt, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi ve vatandaşların sevdiklerine kavuşması için tüm tedbirleri aldıklarını anlattı.

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere herkesin bayramını tebrik eden Bozkurt, "Trafik tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda yapmış olduğumuz uygulamaları bu bayramda da hayata geçireceğiz. Özellikle trafik kazalarının meydana gelmiş olduğu riskli alanlar, kör nokta veya kara nokta olarak tabir edilen alanlarda trafik ekiplerimiz teyakkuzda bulunacaklar ve bu noktada yol kontrol ve denetimlerimizi artıracağız." diye konuştu.