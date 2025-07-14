Ağrı'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

Ağrı'da ticari taksi ile çarpışan ve kazanın ardından devrilen motosikletten düşerek sürüklenen karı – koca hayatını kaybetti.

Ağrı'da Fırat Mahallesi Erzurum Bulvarı'nda Mahir Aslan yönetimindek otomobil ile Hasan Taylı'nın (61) kullandığı motosiklet çarpıştı.

SÜRÜCÜ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Taylı ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Miyase Taylı (59) metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Taylı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ticari taksi sürücüsü Mahir Aslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.