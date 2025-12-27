Haberler

Ağrı'da kar yağışı

Ağrı'da kar yağışı
Güncelleme:
Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili olarak kenti beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerden başlayan kar yağışı kent merkezinde de görüldü.

AĞRI'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Kentte, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte dün kar yağdı. Gece yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

