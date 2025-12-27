Haberler

Ağrı kar yağışıyla beyaza büründü

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü ve kenti beyaza bürüdü. Bu yıl mevsim normallerinin altında kalan kar yağışı, vatandaşları sürpriz bir manzarayla karşıladı.

Yağışı ve sert soğuklarıyla bilinen Ağrı'da bu yıl beklenen yağış gerçekleşmedi. Mevsim normallerinin altında kar yağışının düştüğü Ağrı'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde başlayan kar, kent merkezinde de etkili oldu. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı.

