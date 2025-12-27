Ağrı kar yağışıyla beyaza büründü

AĞRI'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sebebiyle kent beyaza büründü.

Yağışı ve sert soğuklarıyla bilinen Ağrı'da bu yıl beklenen yağış gerçekleşmedi. Mevsim normallerinin altında kar yağışının düştüğü Ağrı'da dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü.Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerde başlayan kar, kent merkezinde de etkili oldu. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı.