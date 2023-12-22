Ağrı'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

AĞRI - Ağrı'da son günlerde etkili olan soğuk hava ve sis, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, park halinde bulunan araçların üzeri karla kaplandı. Vatandaşlar, beyaza bürünen cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Lapa lapa yağan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandalar ise kahvehanelere ve iş yerlerine giderek karın durmasını bekledi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.