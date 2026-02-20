Ağrı'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, karla mücadele için 91 iş makinesi ve 115 personel ile çalışmalar başlattı.
Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolunda çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresi tarafından 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekiple karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez