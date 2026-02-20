Haberler

Ağrı'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, karla mücadele için 91 iş makinesi ve 115 personel ile çalışmalar başlattı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köy yolunda çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi tarafından 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekiple karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Yeniden başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten