Ağrı'da kar ve tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Ağrı'da 3 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarında mahsur kalan toplam 6 kişi, AFAD ve HAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da, kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Kentte 3 gündür etkili olan kar ve tipi kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl merkezine bağlı Yakınca köyü yolunda bir aracın kara saplandığı ve içerisinde bulunan iki kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 3 arama kurtarma teknisyeni ve HAK Arama Kurtarma Derneği ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 2 kişi kurtarıldı.

Soğanköy yolunda ise kara saplanan araçta mahsur kalan 3 kişi ile Eleşkirt ilçesinde traktörüyle yolda mahsur kalan kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
