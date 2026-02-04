Ağrı'da devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki işçi yaralandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracı devrildi. Kazada bir işçi yaralandı ve sağlık durumu iyi. Ulaşım yeniden normale döndü.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 1 işçi yaralandı.
Karayolları 123. Şube Şefliğine ait kar küreme ve tuzlama aracı, Taşlıçay- Ağrı kara yolu Geçitveren köyü mevkisinde devrildi. Kazada 1 işçi yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu kara yolunda, iş makinesinin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
