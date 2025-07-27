Ağrı'da Kamyonet ile Biçerdöver Çarpıştı: 2 Yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonet ile biçerdöverin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yunus Ç. (22) idaresindeki 16 BHN 987 plakalı kamyonet, ilçedeki Karayazı Kavşağı'nda, Hasan K'nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yunus Ç. ile araçta bulunan Ümarettin Ç, ambulansla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavileri yapılan yaralılar, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.