Ağrı'da Kalp Hastalığı Tanısı Konulan Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrıda kalp hastalığı tanısı konulan 6 ay 21 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2. basamak çocuk yoğun bakım servisinde solunum yetmezliği nedeniyle entübe takip edilen 6 ay 21 günlük "Elif Bozkuş" adlı bebek için "pnömoni+konjenital" kalp hastalığı tanısı konuldu.

İleri tetkik ve tedavisinin daha üst düzeydeki bir merkezde sürdürülmesine karar verilen bebek Bozkuş, sağlık ekiplerince getirildiği Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ambulans uçağa alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 3. basamak yoğun bakım servisine sevk edildi.