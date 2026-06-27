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Ağrı'da korkunç kaza: 4'ü ağır, 6 yaralı

Ağrı'da korkunç kaza: 4'ü ağır, 6 yaralı
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Ağrı-Eleşkirt kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AĞRI-Eleşkirt kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Ağrı-Eleşkirt kara yolunun sanayi sitesi bölgesinde meydana geldi. Yol bakım çalışmaları sebebiyle tek şeritten verilen trafikte sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 FOG 148 plakalı otomobil ile 21 ADH 214 plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ekipler, çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan otomobilde başka yaralı olup olmadığını araştırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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