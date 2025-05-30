Ağrı'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı

Ağrı'da Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı
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Ağrı'da düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri', Vali Mustafa Koç'un katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Ağrı'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri" coşkuyla başladı

AĞRI - Ağrı'da, "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası kapsamında düzenlenen şenlikte, kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri", renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, il protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, halk oyunları gösterisiyle başladı. Sahne alan ekiplerin performansına Vali Koç ve il protokolü de eşlik ederek coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Etkinlik, kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantların gezilmesiyle devam etti. Vali Koç, sergileri tek tek inceleyerek emek veren kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür etti.

Vali Mustafa Koç, programda yaptığı konuşmada hayat boyu öğrenmenin bireyler kadar toplumlar için de büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat boyu öğrenme, bireylerin yanı sıra toplumların da gelişmesi açısından son derece kıymetlidir. Öğrenmenin yaşı yoktur anlayışıyla yola çıkan bu eğitim anlayışı, bireylerin bilgi ve becerilerini artırmalarına, özgüven kazanmalarına ve topluma daha aktif şekilde katılmalarına imkan tanımaktadır."

Ağrı'nın üretime açık ve öğrenmeye hevesli bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Koç, yıl boyunca özveriyle çalışan tüm Halk Eğitim Merkezi yöneticilerine, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek, "Şenliğimizin ilimize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Etkinlikte el sanatlarından halk oyunlarına, giyimden yiyecek-içecek hizmetlerine kadar birçok farklı alanda kursiyerlerin çalışmaları sergilendi. Katılımcılar, kültürel zenginlikleri yansıtan bu ürünleri ilgiyle inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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