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Ağrı'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.