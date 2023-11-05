Ağrı'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
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Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağrı'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilmeyen 04 AAL 517 plakalı otomobil, Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı'nda, E.K idaresindeki 07 FHK 93 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel