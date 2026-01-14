Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi
Ağrı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca hamile, engelli kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılacak.
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yarın il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği bildirildi.
Açıklamada, oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.