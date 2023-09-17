Ağrı'da düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

AĞRI'da düğün konvoyunda bulunan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ağrı- Hamur kara yolunda meydana geldi. Menderes Aydemir idaresindeki 04 AP 412 plakalı otomobil, düğün konvoyunda Ağrı'dan Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Menderes Aydemir, araçta bulunan Yasin Aydemir, Gülcan Aydemir, Makbule Aydemir ve Songül Aydemir yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Makbule Aydemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.