Ağrı'da dron destekli operasyonda 27 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

AĞRI'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesi Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları, 7 Ekim'den itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Aralarında özel harekat timlerinin de olduğu 369 personelin katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Gün ağarmadan belirlenen 36 ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı olan 29 şüpheliden 27'sini yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 6 narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda 290,67 gram esrar, 932,06 gram metamfetamin, 9,72 gram sentetik kannabinoid, 56 sentetik hap, 2,04 gram eroin, 0,23 gram afyon sakızı,1 kök kenevir, 9 uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, 2 hassas terazi, 5 adet 9 mm tabanca, 2 adet 7,65 mm tabanca, 1 toplu tabanca, 8 şarjör, 4 av tüfeği, 142 fişek, 25 bin 495 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarılacak.