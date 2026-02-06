Haberler

Ağrı'da nehir ve dereler buzla kaplandı

Güncelleme:
Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, Murat Nehri ve derelerin yüzeyini buzla kaplarken, kış koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri ve dereler buzla kaplandı.

Zorlu kış koşulları şehirde yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk havaların etkili olduğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

İl merkezinden geçen Murat Nehri ve derelerin yüzeyi buz tuttu.

Buzla kaplı nehir ve dereler dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
