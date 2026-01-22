Haberler

Ağrı'da mezrada doğumu başlayan kadın bebeğini sağlıkçıların yardımıyla dünyaya getirdi

Güncelleme:
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir mezrada doğumu başlayan 30 yaşındaki anne, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe 'Kader' ismini verdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir mezrada doğumu başlayan anne, zamanla yarışıp mezraya gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla bebeğini dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yağmurlu köyü Eyüp Komu Mezrası'nda, 3. gebeliği olan 30 yaşındaki A.B. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Zamanla yarışarak mezraya giden sağlık ekipleri, doğumu başlayan kadına müdahale ederek bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağladı.

Ailesi tarafından kız bebeğe "Kader" ismi verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
