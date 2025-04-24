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Ağrı'da Dereye Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Dereye Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Aşağı Dörmeli köyünde dereye düşen 5 yaşındaki Mustafa B., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Ağrı'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İl merkezine bağlı Aşağı Dörmeli köyünde 5 yaşındaki Mustafa B. dereye düşerek gözden kayboldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda derede ulaşılan Mustafa B. ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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