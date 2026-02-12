Haberler

Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde verici istasyonuna müdahale eden ekibin aracı üzerine çığ düştü. Araçtaki 4 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Olay sonrası güvenlik tedbirleri alındı.

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarındaki verici istasyonunda meydana gelen arızayı tamir eden ekibin aracının üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 4 kişi, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay, Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içerisinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü. Araçta bulunan personel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarmıştır. İhbar üzerine bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Personel, bölgeden alınarak güvenli alana nakledildi. Olay yerinde arama yapan ekipler, çığ altında kalan kimsenin olmadığını belirledi. Bölgede oluşabilecek risklere karşı jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerimize bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
