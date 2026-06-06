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Ağrı'da Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

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Ağrı'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ağrı'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hafta boyunca sportif aktiviteler, şehit ailesi ziyareti ve mevlit programı yapıldı.

6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekilerce Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Başsavcı Çalış, adalet sisteminin önemli bir parçasını oluşturan ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin gününü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

"İnsana dokunuyor, insanı dokuyoruz" şiarıyla gece gündüz demeden, zor şartlar altında görev yapan tüm personelin adalet hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Çalış, şöyle konuştu:

"Ceza infaz personeli, hukukun üstünlüğünün korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında, hükümlü ve tutukluların güvenliğinin temin edilmesinde ve onların topluma yeniden kazandırılmasında büyük sorumluluk üstlenmektedir. Bu görev, yalnızca disiplin ve güvenlik anlayışıyla değil, sabır, özveri, insan haklarına saygı ve yüksek bir meslek ahlakıyla yerine getirilmektedir. Görevi başında şehit olan başta Cengiz Yiğit olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Çocukların piyano çalmasıyla devam eden programda, adliye personeli çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi.

Çeşitli yarışmalarda derece elde eden cezaevi personeli ve infaz koruma memurlarına plaket verilen programda, Başsavcı Çalış, Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit'in babası Mahmut ve annesi Fatma Yiğit'e çiçek takdim etti.

Programa Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, hakim, savcılar, adliye personeli, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, infaz koruma memurları ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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