Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, beyaza büründü.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, beyaza büründü.
İl ve ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen 3 bin 433 rakımlı Kösedağ da mayıs ayında karla kaplandı.
Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.
Kaynak: AA / Yasin Çavdar - Güncel