Ağrı'da bulunan Kösedağ karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, beyaza büründü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, beyaza büründü.

İl ve ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen 3 bin 433 rakımlı Kösedağ da mayıs ayında karla kaplandı.

Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.