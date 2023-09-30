Ağrı'da bal festivali devam ediyor

Ağrı'da zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda üretilen balların tanıtıldığı 6. Geleneksel Bal Festivali devam ediyor.

Valilik koordinesinde Belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle Millet Bahçesi'nde bal festivali düzenleniyor.

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği festivalde arıcılar, kurulan stantlarda bal ürünlerini satmaya çalışıyor.

Arıcı Cemil Kotan, ürettikleri balın çok kaliteli olduğunu ve festivallerin de önemli olduğunu söyledi.

Festival, yarın sona erecek.