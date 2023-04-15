Ağrı'da AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

Ağrı'da AK Parti'nin milletvekili adaylarını tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ahmed-i Hani Havalimanı'nda karşılanan adaylar, konvoy eşliğinde partinin il başkanlığına geçti.

AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ve milletvekili adayları Ruken Kilerci, Abbas Aydın, Mehmet Ali Bilgili ve Şaban Polat, burada partililerle bir araya geldi.

Kilerci, parti binasında yaptığı konuşmada, hizmet için kente geldiklerini söyledi.

Halktan destek istediklerini belirten Kilerci, "Sizin nezdinizde tüm Ağrılılara hizmet yapmak ve arkanızda durmak için buradayız. Asla pes etmeyeceğiz. Bu iş öncelikle hanımlardan geçiyor." dedi.

Milletvekili adaylarından Aydın ise samimi olduklarını ve kente hizmet getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. ???????

Konuşmaların ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve fotoğraf çektirildi.