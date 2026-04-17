Haberler

Son 66 yılın en yüksek kış yağışını alan Ağrı'da karla mücadele sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son 66 yılın en yüksek kış yağışını alan Ağrı'da, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını nisan ortasına kadar sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları dronla görüntülendi.

Son 66 yılın en yüksek kış yağışını alan Ağrı'da, ekiplerin yollarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yılın yaklaşık 5 ayı yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Valilik ve ilçelerde kaymakamlık koordinasyonunda çalışan ekipler, son 66 yılın en yüksek kar yağışını alan kentte nisan ortasında da çalışmalarını sürdürüyor.

Eleşkirt ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun karla mücadele eden ekiplerin çalışması dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

