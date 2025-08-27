Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir konser düzenledi. Etkinlikte Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer, Türkü ve şarkılar seslendirdi. Konsere Ağrı Valisi ve diğer yetkililer katıldı.
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Ağrı Valiliğince Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra programda, Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer, birbirinden güzel Türkü ve şarkıları seslendirdi.
Vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.
Konseri, Ağrı Valisi Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve vatandaşlar izledi.