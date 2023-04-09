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Ağrı'da 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ağrı'da 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Güncel Haberler

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 227 düzensiz göçmen Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 227 düzensiz göçmen Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonundaki sınır dışı operasyonları 2023 yılında hız kesmeden sürüyor

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, minibüslere bindirilerek Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan salona alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından uçağa alınarak sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Afganistan Türkiye Ağrı Güncel Haberler

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